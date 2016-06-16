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    Германия – Польша. Гетце, Дракслер и Мюллер сыграют в атаке хозяев с первых минут

    Стали известны стартовые составы сборных Германии и Польши на матч 2-го тура группового этапа Евро-2016.

    Германия: Нойер, Хектор, Боатенг, Хуммельс, Хеведес, Хедира, Кроос, Мюллер, Дракслер, Озил, Гетце.

    Польша: Фабиански, Пождан, Глик, Енджейчик, Пищек, Мачиньски, Крыховяк, Гросицки, Блащиковски, Милик, Левандовски.

    Напомним, встреча между Германией и Польшей пройдет сегодня на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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    Источник: УЕФА

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    16.06.2016 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 16 июня 2016, 22:18

      Немцы - хозяева? o_O

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