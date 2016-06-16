Билялетдинов: «Бывало, что Карпин унижал игроков»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал о своих отношениях с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным.

«Отношения с Карпиным? Бывало, что он орал на игроков, унижал их. Думаю, это неприятно. Год из футбола у меня был вычеркнут. Это аукается до сих пор. Мне сейчас не хватает этого года, я вылетел из сборной. Этого года во всем не хватает. Футбольный век короток. Речь о бытовых конфликтах. О тех же оскорблениях. Обзывал ли он бразильцев? Наверное, на испанском мог им что-то сказать. С русских спрос был всегда больше. Отчасти это правильно», – заявил Билялетдинов в эфире передачи «Культ тура» на «Матч ТВ».