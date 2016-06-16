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Билялетдинов: «Бывало, что Карпин унижал игроков»

16 июня 2016, 17:03
11

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал о своих отношениях с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным.

«Отношения с Карпиным? Бывало, что он орал на игроков, унижал их. Думаю, это неприятно. Год из футбола у меня был вычеркнут. Это аукается до сих пор. Мне сейчас не хватает этого года, я вылетел из сборной. Этого года во всем не хватает. Футбольный век короток. Речь о бытовых конфликтах. О тех же оскорблениях. Обзывал ли он бразильцев? Наверное, на испанском мог им что-то сказать. С русских спрос был всегда больше. Отчасти это правильно», – заявил Билялетдинов в эфире передачи «Культ тура» на «Матч ТВ».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Спартак Рубин Билялетдинов Динияр Карпин Валерий
Комментарии (11)
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папа сибиряк
1466086061
Если унижал то надо было ему темную устроить. завернуть в ковер и пинать всей командой чтоб Волера не догадался кто именно.
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ФК Зенит всея Руси
1466087079
Спартак это гнилостная грязь. А Карпин - истинный спартаковец.
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семенчик
1466087615
Да зачем тебя Спартак брал? И до Спартака уже был никакой!!
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mgordeev
1466088890
Бедняга. А у отца в Рубине не заиграл нормально почему? Тоже унижения?
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АртурZaСМ
1466092227
Плохому танцору яйца мешают...
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absurd9
1466125617
Будьте вежливы и дружелюбны. Спасибо!
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