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    Билялетдинов: «Бывало, что Карпин унижал игроков»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал о своих отношениях с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным.

    «Отношения с Карпиным? Бывало, что он орал на игроков, унижал их. Думаю, это неприятно. Год из футбола у меня был вычеркнут. Это аукается до сих пор. Мне сейчас не хватает этого года, я вылетел из сборной. Этого года во всем не хватает. Футбольный век короток. Речь о бытовых конфликтах. О тех же оскорблениях. Обзывал ли он бразильцев? Наверное, на испанском мог им что-то сказать. С русских спрос был всегда больше. Отчасти это правильно», – заявил Билялетдинов в эфире передачи «Культ тура» на «Матч ТВ».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2016 17:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +28

      absurd9 17 июня 2016, 04:06

      Будьте вежливы и дружелюбны. Спасибо!

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 16 июня 2016, 18:50

      Плохому танцору яйца мешают...

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 16 июня 2016, 17:54

      Бедняга. А у отца в Рубине не заиграл нормально почему? Тоже унижения?

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 16 июня 2016, 17:59

      В Спартаке заразился вирусом неудачника. Ясно же.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 18:06

      В Эвертоне сияла звезда, не иначе.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 16 июня 2016, 18:31

      Так вы знали?
      В таком случае вопрос к Спартаку: вас что, заставили тогда взять Билялетдинова с пистолетом у виска?

      Ты просто не помнишь, как на Соккере спартачи радовались и обещали всех порвать, покупая Билялетдинова. Издеваясь при этом над Локомотивом, который синхронно покупал тогда вашего Павлюченко.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 22:51

      Откровенно я лично сильно сомневался в трансфере. Ошибочные трансферы бывают у всех. Он по игре слабовато подходил Спартаку. И проблем со здоровьем было много. На новый рывок для себя: стать игроком основы великого клуба он был не готов. И как любой слабый человек нашел оправдания своей никчемности в тренере, оскорблениях, фантазиях и т. п.

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 16 июня 2016, 17:33

      Да зачем тебя Спартак брал? И до Спартака уже был никакой!!

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 17:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак это гнилостная грязь. А Карпин - истинный спартаковец.

      -8
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > aaaaahhhh 16 июня 2016, 17:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем ты мне даёшь ваши, чисто внутриспартаковские советы?

      Мир устроен иначе: спартачи сосут куй на ночь - и засыпают в слезах. Так что соси - и плачь, придyрок.

      Повторяй: ВЫ СПАРТАК -- И ВЫ ГOBHO !

      -4
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 16 июня 2016, 17:07

      Если унижал то надо было ему темную устроить. завернуть в ковер и пинать всей командой чтоб Волера не догадался кто именно.

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