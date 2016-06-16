Мутко выпил пива с футболистами сборной России

Президент РФС Виталий Мутко посетил раздевалку сборной России после матча с Англией (1:1).

Как сообщают очевидцы, Мутко вместе с футболистами выпил пива, которое предназначается для восстановления кислотно-щелочного баланса спортсменов. Один из футболистов команды рассказал, что министр спорта поздравил игроков с ничьей и пожелал победы в матче со Словакией.

Игру словакам Россия проиграла со счетом 1:2. После этого матча Мутко в раздевалку сборной не пришел.