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    Мутко выпил пива с футболистами сборной России

    Президент РФС Виталий Мутко посетил раздевалку сборной России после матча с Англией (1:1).

    Как сообщают очевидцы, Мутко вместе с футболистами выпил пива, которое предназначается для восстановления кислотно-щелочного баланса спортсменов. Один из футболистов команды рассказал, что министр спорта поздравил игроков с ничьей и пожелал победы в матче со Словакией.

    Игру словакам Россия проиграла со счетом 1:2. После этого матча Мутко в раздевалку сборной не пришел.

    Источник: Life

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    16.06.2016 16:09
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 16 июня 2016, 23:20

      Один Гильерме все понял, что ловить не фиг! Поэтому с чемоданом и сидит))) В Россию домой, быстрей от этого позора!

      1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 16 июня 2016, 22:07

      Не при-шеп Мудь-ко и кислотный
      и щелочной балансу пришел кирдык!

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 16 июня 2016, 21:07

      Пургену им надо, чтобы быстрее бегали...

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 16 июня 2016, 20:45

      Странно что ему в щщи не сунули за позавчерашний кидок болельщиков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 16 июня 2016, 19:50

      "выпил пива, которое предназначается для восстановления кислотно-щелочного баланса спортсменов"
      ЩИТО?

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 16 июня 2016, 19:43

      А пиво безалкогольное было?

      1
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      Рейтинг: +65

      komandos99 16 июня 2016, 19:33

      Ха ха ха,ну и позорник Мутко!Интересно кто его сфотал и выложил?игрочишка ни при чём,странно как то

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 16 июня 2016, 19:28

      Футболисты как свиньи....
      У меня когда то теща работала в гостинице в Ростове на Дону(Дон Плаза), там если не ошибаюсь Канга проживал. В номере срач был всегда наподобие этого..

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      Рейтинг: +5873

      maygli 16 июня 2016, 19:07

      " С пивом по жизни!" - вот девиз нашей сборной. Никакого спортивного режима. Какой министр, такая и команда. Пивка попить - вот зачем поехали во Францию.

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 16 июня 2016, 18:44

      СВИНЬИ!

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