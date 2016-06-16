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    Германия и Польша определят лидера в группе C

    16 июня в матче второго тура группового этапа Евро-2016 сыграют сборные Германии и Польши. Команды поспорят за лидерство в квартете, а победа одной из команд точно будет гарантировать ей участие в раунде плей-офф Евро-2016.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 21:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 16 июня 2016, 22:03

      Блин на ничью поставил и тотпл малый,ппц вообще не то по ходу)))

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 16 июня 2016, 21:54

      Немцы победят , 200 %

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 июня 2016, 21:37

      Когда мне грустно, мне хочется тепла и кусочек польши.

      1
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 16 июня 2016, 21:36

      Немцы однозначно, у них тренер нюхатель генеталий

      0
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      Рейтинг: +154

      Azenkur 16 июня 2016, 21:23

      Если немцы не будут таких провалов делать в обороне, как в матче с хохлами, то проблем не будет. Немцы по качеству командной игры и индивидуальному мастерству игроков на голову выше, но за защиту пока беспокойно.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Azenkur 16 июня 2016, 21:35

      Они и на ЧМ-14 долго набирали. Я уж думал вылетят

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 июня 2016, 14:46

      У немцев нет конкурентов в этой группе, поляки будут вторыми.

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Димон Алма-Ата 16 июня 2016, 21:16

      Надеюсь не будут пинать х.. как в матче с хохлами. А так поляки очень непростой соперник, и вообще как ты уже заметил по играм на этом евро слабых команд НЕТ.

      1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 16 июня 2016, 14:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЛИДЕР-УКРАИНА

      -5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июня 2016, 11:52

      Интересная игра должна быть

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > acer2003 16 июня 2016, 22:57

      пока что не очень

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