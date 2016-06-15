Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евро-2016. Гризманн и Пайе обеспечили Франции победу над Албанией и выход в плей-офф

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Албании со счетом 2:0. Голы в концовке встречи забили Антуан Гризманн и Димитри Пайе.

    Напомним, ранее в этой группе сборная Швейцарии и команда Албании поделили очки. После двух туров Франция имеет шесть очков, Швейцария – четыре, Румыния – одно, на счету Албании набранных баллов нет. Таким образом, Франция гарантировала себе выход в плей-офф.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа A. 2-й тур

    Франция – Албания – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 – Гризманн, 90+1; 2:0 – Пайе, 90+6.

    Франция: Льорис, Эвра, Косиельни, Рами, Санья, Матюиди, Канте, Марсьяль (Погба, 46), Пайе, Коман (Гризманн, 68), Жиру (Жиньяк, 77).

    Албания: Бериша, Хюсай, Айети (Везели, 85), Маврай, Аголи, Кукели (Джака, 74), Лила (Роши, 71), Абраши, Мемушай, Леньяни, Садику.

    Предупреждения: Кукели, 55; Абраши, 81.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2016 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 16 июня 2016, 00:58

      пайет не задержится в своем нынешнем клубе после такой игры на евро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 16 июня 2016, 00:39

      еле-еле, а Албания явно не заслужила поражения

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 16 июня 2016, 00:23

      Жаль албанцев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 16 июня 2016, 00:21

      жалко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 июня 2016, 00:19

      Албанцы герои!!!!Молодцы!Французы снова отскочили...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 июня 2016, 00:18

      Гримасничать!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      zepp61 16 июня 2016, 00:11

      Пайёт на Евро - больше, чем Пайет. (с) Е.Евтушенко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 16 июня 2016, 00:07

      На албанцев было крайне приятно посмотреть! Сборная очень серьезно прогрессировала за этот отбор и на этом Евро есть что показать. Пока что из всех матчей, худшее впечатление, увы, осталось от наших ребят. И то ли от того, что это наша сборная и ее игры смотришь с двойным вниманием, то ли от того что реально так убого играют

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 16 июня 2016, 00:06

      Жалко албанцев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2016, 00:02

      89 минут против французов держалась команда общей стоимостью одной "бутсы Кокорина" на футбольном рынке. Огрызалась и чуть не добилась ничьи за счёт самоотдачи, мобильности и плотности игры в обороне. Но силы футболистов сборной Албании были на исходе и они пропустили два мяча на последних минутах. Всё это говорит о том, что нас ожидает ещё немало сюрпризов на ЕВРО-2016.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11