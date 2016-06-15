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Кержаков: «К сожалению, Уэльс играет очень хорошо»

15 июня 2016, 22:15
5

Российский нападающий Александр Кержаков поделился размышлениями о поражении сборной России в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2). Напомним, в составе словаков голевым пасом и забитым мячом отметился Марек Гамшик.

«Словакия выиграла, потому что у них был Гамшик. В первом тайме соперник нас в центре поля полностью переиграл. К сожалению, нам нужно было пропустить два гола, чтобы понять, что в центре поля нужно что-то менять, но времени уже было мало», – сказал Кержаков.

Также футболист оценил дальнейшие турнирные перспективы сборной России.

«Как теперь выходить из группы? Нужно обыгрывать Уэльс, и тогда выйдем. Если будем играть так, как во втором тайме сегодня, то победим. Но, к сожалению, Уэльс играет очень хорошо и демонстрирует большую самоотдачу».

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Словакия Кержаков Александр
Комментарии (5)
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koli4ka
1466019166
О, ещё один спэциалист выполз позлить честную публику...
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abuker 06
1466019328
Керж прав, его надо было взять в сборную, лучше тех трех деревяшек
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homyachok82
1466028377
А вот между прочим согласитесь-если б были в составе Керж и Шава, то возможно бы и Словакам замутили?
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bomilazdeshnii
1466034992
Тока Уэльс об этом не догадывается.
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palych1974
1466040635
Вадима Евсеева срочно в сборную!
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