Кержаков: «К сожалению, Уэльс играет очень хорошо»

Российский нападающий Александр Кержаков поделился размышлениями о поражении сборной России в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2). Напомним, в составе словаков голевым пасом и забитым мячом отметился Марек Гамшик.

«Словакия выиграла, потому что у них был Гамшик. В первом тайме соперник нас в центре поля полностью переиграл. К сожалению, нам нужно было пропустить два гола, чтобы понять, что в центре поля нужно что-то менять, но времени уже было мало», – сказал Кержаков.

Также футболист оценил дальнейшие турнирные перспективы сборной России.

«Как теперь выходить из группы? Нужно обыгрывать Уэльс, и тогда выйдем. Если будем играть так, как во втором тайме сегодня, то победим. Но, к сожалению, Уэльс играет очень хорошо и демонстрирует большую самоотдачу».