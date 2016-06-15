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    Ходжсон: «Стыдно воспринимать слова игроков Уэльса всерьез»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса прокомментировал высказывания Гарета Бэйла и других игроков валлийцев. Напомним, Бэйл выразил мнение, что ни один англичанин не попал бы в состав сборной Уэльса.

    «Я удивлен тем, что люди там много внимания обращают на разговоры. Если бы мы все эти слова воспринимали всерьез и позволили бы им нарушить нашу концентрацию, нам было бы стыдно.

    Меня удивляют эти вопросы в наш адрес, ведь разговоры – это разговоры, а действия на поле – это действия на поле», – сказал Ходжсон.

    Источник: Skysports

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    15.06.2016 20:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 16 июня 2016, 05:37

      Разорвут Уэльс.

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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 июня 2016, 20:21

      Не ссы Рой, прорветесь.

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