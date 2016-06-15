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    Станку стал лидером бомбардирской гонки Евро-2016 благодаря двум пенальти

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 нападающий сборной Румынии Богдан Станку забил с пенальти в ворота команды Швейцарии.

    Станку также реализовал одиннадцатиметровый удар во встрече первого тура против Франции (1:2) и сейчас с двумя голами является лучшим бомбардиром турнира.

    Отметим, что это третий случай в истории Евро, когда один игрок дважды забивает пенальти: первым был датчанин Франк Арнесен в 1984 году, вторым – испанец Гаиска Мендьета в 2000.

    Кроме того, оба пенальти были назначены после нарушений со стороны игроков «Ювентуса» – француза Патриса Эвра и швейцарца Штефана Лихтштайнера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 20:00
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