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    Мутко: «Тот, кто зажег файер – мы его поблагодарим в России за поддержку. Я поблагодарю»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал инцидент с зажженным файером во время матча второго тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Словакии (1:2). Напомним, России грозит дисквалификация в случае участия болельщиков в беспорядках на стадионах.

    «Что я могу сделать, не только же болельщики виноваты, должна система досмотра работать. Что же я могу? Мне досматривать болельщиков, что ли? Тот, кто зажег файер – мы его поблагодарим в России за такую поддержку сборной команды. Я его поблагодарю. Поздороваюсь и скажу: «Спасибо тебе, болельщик, за такую поддержку», – сказал Мутко.

    Ранее появилась информация о том, что файер не станет поводом для дисквалификации.

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    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2016 19:00
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +11227

      alp 15 июня 2016, 22:28

      правильно! бей своих чтобы чужие боялись... мутко обязан покинуть все свои посты за вчерашнюю сдачу болел!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 июня 2016, 20:03

      Не понял, Мутко у нас прокурор или бандит, как наказывать будет?

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 15 июня 2016, 20:09

      Смотря в какой ситуации)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 15 июня 2016, 20:19

      Нет, точно не прокурор, он же министр.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 15 июня 2016, 19:52

      Ни о чем. Отнекался , на своих напихал и справился.А болельщику действительно можно было и воздержаться. но эо совсем другая история.

      -3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > BoltCX 15 июня 2016, 19:55

      Болельщику нужно воздержаться...от возвращения в Россию

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 15 июня 2016, 20:37

      Во Франции не оставят, насмотрелись, куда податься?

      0
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 15 июня 2016, 19:41

      Мутко - лицемерный предатель, впрочем как и 99% людей в Кремле!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 15 июня 2016, 19:38

      Мутко мужик в юбке бездарь хохол

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 июня 2016, 19:34

      ты бы так с ФИФА разговаривал бы, когда англы начали на нас кидатся а мы им жёсткую ответку дали, а ты язык в жопу засунул и неотстоял честь своей страны, или когда автобус с простыми болельщиками тормознули и хотели штурмовать, гнида Мудко

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      Рейтинг: +11227

      alp > STAFOR13 15 июня 2016, 22:30

      не знаю, что за черти тебя заминусовали , но твой пост более чем правильный!

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > alp 16 июня 2016, 00:14

      да вообще пофиг на эти минусы, я сказал то что есть, а минусы плюсы это ерунда

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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 15 июня 2016, 19:33

      А фаер зажёг 100% засланный хохол...ихмо

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > De_Frenki 15 июня 2016, 19:35

      Вы так говорите, как будто болельщики сборной белые и пушистые, вообще не способные на такое. Посмотрите на фанатов «Зенита», например. С ними сколько раз клуб не разговаривал, сколько им замечаний в УЕФА не делали, каждый раз устраивают свое шоу. И если кто-то из них приехал во Францию, а так наверняка и есть, то непонятно, что заставит их отказаться от своих привычек.

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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 15 июня 2016, 19:31

      как обычно беззубо.а Дзюба про пропущенные голы мог бы и промолчать,после своих танцев с бубном!

      -1
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 15 июня 2016, 19:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если бы я болел смертельным заболеванием типа рака или спид, я бы организовал покушение на мутко

      -4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > AloneStalker 15 июня 2016, 19:43

      У него охрана и на километр не подойдёшь))Полбюджета рфс стоит

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      Рейтинг: +91

      AloneStalker > андрей андреев 15 июня 2016, 19:45

      Согласен. А то уже давно бы "того"

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > AloneStalker 15 июня 2016, 19:54

      Чпокнули))

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 июня 2016, 19:25

      Борись в внутреннем чемпионате.
      Снимай очки с команд за файеры и болелы сами наведут порядок на стадионах.

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