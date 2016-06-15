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    Дзюба: «Нельзя такие мячи пропускать»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что было непозволительно давать забивать первый гол Владимиру Вайссу в матче со Словакией.

    «В первом тайме была ровная игра. Мы даже больше опасностей создавали. Но потом пропускаем нелепый гол. Нельзя концентрацию терять, такие мячи пропускать. Через все поле передача, человек забивает. Детская ошибка. Второй гол опять проспали в конце. Нельзя так.

    Словаки – сильная команда, но мы должны были как минимум вничью сыграть. То, что Гамшик выделяется, это однозначно. Но не могу сказать, что он один нас обыграл. Вся команда билась. Но последние 25-30 минут они из штрафной не выходили. Паника легкая была.

    Как всегда, сами себя загнали. Теперь будем героически преодолевать это. Теперь нужно обыгрывать Уэльс любой ценой», – сказал Дзюба.

    Матч Россия – Словакия закончился со счетом 1:2.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.06.2016 19:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 16 июня 2016, 03:06

      Халк ты где?!?!?!

      1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 15 июня 2016, 23:21

      Уроды. Словаков уже неможем обыграть.

      -1
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      Рейтинг: +319

      Beim 15 июня 2016, 21:40

      А способны ли вы героически выходить? А вообще-то страшно представить, какой же уровень нашей сборной если для них победа на Уэльсом героический подвиг

      3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 15 июня 2016, 20:32

      поздно вспохватились..даже если уэльс обыграете..всеравно вылет..благодарите своего тренера

      -3
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      Рейтинг: +319

      Beim > fakel-vrn 15 июня 2016, 21:43

      Причём тут тренер? Это уровень современной нашей сборной, вопрос почему у нас чиновники рфс допускают, что бы игроки такого уровни почти все являлись чемпионами страны, пока такие игроки чемпионы России не видать гам хорошего футбола

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > Beim 17 июня 2016, 09:32

      притом что вся россия знала какой нужен состав ставить, кроме слуцкого.....мало того..он упертый каждый раз говорил и говорит...а состав я менять не буду...и тактику тоже...ну да меняй... какого хрена ты вобще взялся за это ....

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > 17 июня 2016, 09:34

      нельзя таким придуркам доверять сборную!

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > fakel-vrn 17 июня 2016, 16:27

      Самое для меня не понятное это то почему он вобще решил играть в 3 напа, но ошибки в нашей сборной почти все, и видно что игроки нашей сборной просто устарели по модели мастерства, смотреть на игру россии с любым соперников в нашей группе, то же самое что смотреть на гонку таз против бмв

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      Рейтинг: +73

      abuker 06 15 июня 2016, 19:40

      Стань в ворота и не пропусти))

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 15 июня 2016, 19:20

      нужно было такие мячи забивать в твоем случае

      7
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      Рейтинг: +361

      sergan113 15 июня 2016, 19:10

      Тема успокойся.Это ваш уровень. Халк тут не поможет.

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