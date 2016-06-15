Глушаков: «В матче с Уэльсом сделаем все, чтобы пройти дальше»

наш чудо тренер 2-й раз угадал с заменой широкова и глушакова......а на самом деле он глупый...да по нему и видно.....ему нравится когда ему говорят..что он угадывает с заменой...а почему нельзя в основу поставить глушакова и широкова..или по крайней мере пораньше выпустить?...нет он в самые ответственные игры ставит новичка головина....надо его поэкспериметировать для своей команды цска...ивторой немец хохол..претеже мутко...головы у слуцкого своей нет..что скажут то и делает...да все что было раскачал на лавке...в пи=сихушке ему надо полечиться а не тренером работать...считаю что второую игру приграли полностью по вине тренера!
Полузащитник сборной России Денис Глушаков, ставший автором единственного гола в ворота команды Словакии (1:2), поделился наблюдениями от игры.
«Сами виноваты. У нас еще есть один шанс хороший – с Уэльсом. Будем делать все, чтобы пройти дальше», – сказал Глушаков.