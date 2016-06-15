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    Глушаков: «В матче с Уэльсом сделаем все, чтобы пройти дальше»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков, ставший автором единственного гола в ворота команды Словакии (1:2), поделился наблюдениями от игры.

    «Сами виноваты. У нас еще есть один шанс хороший – с Уэльсом. Будем делать все, чтобы пройти дальше», – сказал Глушаков.

    Источник: Twitter

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    15.06.2016 18:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 15 июня 2016, 20:29

      наш чудо тренер 2-й раз угадал с заменой широкова и глушакова......а на самом деле он глупый...да по нему и видно.....ему нравится когда ему говорят..что он угадывает с заменой...а почему нельзя в основу поставить глушакова и широкова..или по крайней мере пораньше выпустить?...нет он в самые ответственные игры ставит новичка головина....надо его поэкспериметировать для своей команды цска...ивторой немец хохол..претеже мутко...головы у слуцкого своей нет..что скажут то и делает...да все что было раскачал на лавке...в пи=сихушке ему надо полечиться а не тренером работать...считаю что второую игру приграли полностью по вине тренера!

      0
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      Рейтинг: +4

      morozoff2015.morozov > fakel-vrn 15 июня 2016, 23:35

      Умница, целиком согласен, но дальше что делать,понятно что евро мы провалили и только последние дураки думают что мы выиграем у Уэльса....но кто из наших тренеров сможет поставить игру

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      Рейтинг: -22

      Foot OL 15 июня 2016, 19:48

      Лучше бы вы деревянные вообще на евро не попали бы

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 15 июня 2016, 19:19

      От слов к делу.За язык никто не тянул.

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 15 июня 2016, 18:40

      А у вас больше вариантов нет Дениска!!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июня 2016, 18:36

      Во что сборная превратилась! Раньше,когда на поле был Глушаков,можно было часто материться.Теперь,на фоне ушлёпков нынешнего состава,-Денис вполне реальный игрок !

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      Рейтинг: +10

      Дима Савенков 15 июня 2016, 18:28

      Денис, спасибо за гол и за участие в голе агличанам. Неожиданно, но этот игрок приятно удивляет. Пусть продолжает)

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 15 июня 2016, 18:21

      Ребят, мы верим в вас, хорош уже лажать, СЫГРАЙТЕ достойно!!! Докажите, что мужики, что заслужили одеть эту футболку.

      4
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      Рейтинг: +519

      Dammit 15 июня 2016, 18:19

      Как болельщик Локо, Глушака ненавижу. Но надо признать, его вины в поражении нет. Выход его и Мамаева с Широковым на поле дали возможность хотя б один гол отквитать.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Dammit 15 июня 2016, 20:21

      как болельщик ЛОКО я сейчас болею за страну. Отступать некуда. И если армейцы или зенитовцы, а может спартачи вытянут сборную в плей офф, то я им всем спасибо скажу. сейчас не до клубных пристрастий. Если в воротах акинфеев стоит лучше Гильерме, то так тому и быть, Если Самедов не попадает в состав(Хотя я думаю что справа он смотрелся бы не хуже)так тому и быть...

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      Рейтинг: +519

      Dammit > ljrljr0505 15 июня 2016, 20:29

      О том и говорю. Забивает Глушак, Берёза или кто угодно - всё равно, радуюсь, как за родного. Лишь бы забивали.

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