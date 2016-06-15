Глушаков: «В матче с Уэльсом сделаем все, чтобы пройти дальше»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков, ставший автором единственного гола в ворота команды Словакии (1:2), поделился наблюдениями от игры.

«Сами виноваты. У нас еще есть один шанс хороший – с Уэльсом. Будем делать все, чтобы пройти дальше», – сказал Глушаков.