Россия и Словакия объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч второго тура группового этапа Евро-2016 Россия – Словакия.

Сборная России: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер, Головин, Шатов, Кокорин, Дзюба, Смолов.

Сборная Словакии: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Вайсс, Дуда, Губочан, Гамшик, Куцка, Мак, Печовски.

Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».

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