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Россия и Словакия объявили стартовые составы

15 июня 2016, 15:09
10

Стали известны стартовые составы на матч второго тура группового этапа Евро-2016 РоссияСловакия.

Сборная России: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер, Головин, Шатов, Кокорин, Дзюба, Смолов.

Сборная Словакии: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Вайсс, Дуда, Губочан, Гамшик, Куцка, Мак, Печовски.

Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Россия Словакия
Комментарии (10)
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Димон Алма-Ата
1465992849
Россия вперед, только Победа!
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Zly
1465993955
По предыдущему матчу разве не понятно было Слуцкому, что длинные забросы не проходят, а в большинстве случаев летят за линию. Пойду куплю валидол и буду верить в наших.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465994051
Из матча в матч... Это что, греческий опыт 2004? Типа, ползком до финала?
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kirl2008
1465994867
Не пойму . Мамаев где? Хотя ответ держит главный тренер.
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Черембас
1465994995
порвем как отстираем,Россия Сила !!!
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Nesterenko
1465995214
Так и ожидалось. Слуцкий, как и в ЦСКА, не меняет состав весь сезон.
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ManUtd-Volgograd
1465995322
Слуцикий как обычно ниче менять не будет, даже если команда как говно играет
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ManUtd-Volgograd
1465995411
Проиграют сегодня и с валийцами выйдут Мамаев, Глушаков и Шатов в атаку
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dzhanavar
1465996440
УДАЧИ!!!
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BANNIKOV1970
1465997407
убери ты головина ёпт!
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