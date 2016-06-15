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    Акинфеев вошел в символическую сборную первого тура Евро-2016

    Французское издание L'Equipe включило в символическую сборную первого тура группового этапа Евро-2016 голкипера сборной России Игоря Акинфеева. Полностью сборная выглядит следующим образом:

    Вратарь: Игорь Акинфеев (Россия).

    Защитники: Лукас Пищек (Польша), Роман Хубник (Чехия), Леонардо Бонуччи (Италия), Жорди Альба (Испания).

    Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия), Эрик Дайер (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Ласло Кляйнхайзлер (Венгрия).

    Нападающие: Грациано Пелле (Италия), Димитри Пайе (Франция).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 14:41
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 июня 2016, 18:06

      ни туда зашёл, во втором туре войдет в сборную неудачников, однозначно

      -2
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      Рейтинг: +816

      diktatop 15 июня 2016, 16:53

      И в следующем туре вышел так как понял что это не антисборная)))

      -1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 июня 2016, 16:48

      Похоже после игры со Словакией попадет антисборную..........

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 июня 2016, 16:43

      он случайно попал.. вратарь исландии был более уместен

      0
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 15 июня 2016, 16:32

      Игорь действительно провел хороший матч,но вратарь Исландии был,как миниму, не слабее

      2
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      Рейтинг: +70

      arni3 15 июня 2016, 16:29

      Красава!) Главное не перехвалить )))

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 15 июня 2016, 16:26

      Вратарь Исландии больше спасал!

      1
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      Рейтинг: +302

      mab1011 15 июня 2016, 16:08

      Неплохое начало...

      -1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 июня 2016, 15:51

      молодца!
      будем надеяться что это не первый и последний раз. Надеюсь в символическую сборную тура антигероев не попадет..

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 15 июня 2016, 15:45

      Че-то не вижу злых ненавистников Акинфеева, ребята как вы)))))че моочите то))))))

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      Рейтинг: +816

      diktatop > olic29ivica 15 июня 2016, 16:54

      а что говорить 1 сейв сделал теперь кричать об этом на каждом углу??? так то он сделал что должен!

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