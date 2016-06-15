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    В стартовом туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем», «Челси» – с «Вест Хэмом»

    Стал известен календарь английской премьер-лиги сезона-2016/17. Турнир стартует 13 августа и завершится 21 мая.

    Центральными матчами первого тура станут «Арсенал»«Ливерпуль» и «Челси»«Вест Хэм». Чемпион АПЛ «Лестер Сити» начнет защиту титула в игре с «Халл Сити».

    Также стоит отметить, что уже 10 сентября состоится дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», где руководить командами будут Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью.

    Расписание всех матчей 1-го тура АПЛ:

    «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

    «Арсенал» – «Ливерпуль»

    «Бернли» – «Суонси Сити»

    «Челси» – «Вест Хэм»

    «Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич»

    «Эвертон» – «Тоттенхэм»

    «Халл Сити» – «Лестер Сити»

    «Манчестер Сити» – «Сандерленд»

    «Мидлсбро» – «Сток Сити»

    «Саутгемптон» – «Уотфорд».

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    Источник: Premierleague.com

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    15.06.2016 11:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 15 июня 2016, 18:22

      Ох, как же нескоро(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 15 июня 2016, 13:04

      С нетерпением ждем сезона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 15 июня 2016, 12:28

      Эх, какой интересный сезон в Англии нас ждёт. Чего стоит только тренерские дуэли..)

      1
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      ...
      Рейтинг: +48

      wattman > gosproektikabinet 15 июня 2016, 13:29

      жжошь

      0
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