Франция и Албания сыграют свой второй матч на чемпионате Европы

Сегодня вечером в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции на стадионе «Велодром» в Марселе проведет встречу с Албанией. Подопечные Дидье Дешама, несмотря на не самую вразумительную игру в поединке первого тура против Румынии, по-прежнему считаются главными претендентами на победу в турнире, тогда как Албания является командой, которая имеет наихудшие шансы на успех на Евро-2016 по мнению букмекеров.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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