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Мхитарян желает уйти из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»

15 июня 2016, 09:29
10

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна, рассказал о планах на будущее своего клиента.

«Руководство «Боруссии» пообещало Мхитаряну отпустить его в другую команду. Но теперь они боятся разозлить своих болельщиков. Это очень плохое решение. Видимо нужно сказать им, что в следующем году Мики покинет их бесплатно.

Не понимаю, как можно отдать своего капитана заклятым врагам, но тем не менее пытаться оставить Генриха. «Манчестер Юнайтед» – уникальный шанс для Мхитаряна. Он хочет перейти туда», – сказал Райола.

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Источник: Sport1.de
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Боруссия Д Манчестер Юнайтед Мхитарян Генрих Райола Мино
Комментарии (10)
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Аристократ Олжик
1465972601
И повтори судьбу Депая
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marshal9
1465974844
не торопись
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Саня БУБА
1465975335
....а че в том плохого???...в манчестере ему будут платить процентов на 30 больше....да и МЮ все таки - команда легенда, хотя и на сегодня рейтингом значительно ниже дортмунда!
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ljrljr0505
1465976079
В МЮ ему будет некомфортно...
Ответить
Arhadiavol
1465977324
Теперь все хотят в МЮ)
Ответить
Wiskey
1465988599
В Арсенал!
Ответить
NapaS
1466030494
Боруссия как обычно...
Ответить
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