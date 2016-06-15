Мхитарян желает уйти из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна, рассказал о планах на будущее своего клиента.

«Руководство «Боруссии» пообещало Мхитаряну отпустить его в другую команду. Но теперь они боятся разозлить своих болельщиков. Это очень плохое решение. Видимо нужно сказать им, что в следующем году Мики покинет их бесплатно.

Не понимаю, как можно отдать своего капитана заклятым врагам, но тем не менее пытаться оставить Генриха. «Манчестер Юнайтед» – уникальный шанс для Мхитаряна. Он хочет перейти туда», – сказал Райола.

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