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    Дзюба: «В матче со Словакией придется сначала много бороться, а уже потом стараться играть»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своем физическом состоянии накануне встречи второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Словакии.

    – Ваши фантастические 47 единоборств в матче с Англией – это скорее эмоции или плоды работы на швейцарском сборе с тренером по физподготовке Паулино Гранеро? – вопрос Дзюбе.

    – Последнее – точно. Это хорошая работа нашего тренера по физподготовке. Но нельзя сказать, что это было специально. Просто так получилось, что, согласно нашей тактике на матч, я был задействован во многих единоборствах. Думаю, что на чемпионате Европы можно и больше вступать в единоборства. Главное – принести пользу своей команде. И думаю, что в матчах со Словакией и Уэльсом придется сначала много бороться, а уже потом стараться играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2016 08:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 11:22

      Играть надо с самого начала, а то можно и не успеть отскочить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 15 июня 2016, 11:06

      Да уж,тут нету Халка,который пнет в тебя и мяч от тебя залетит.

      -2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июня 2016, 09:53

      Такому крупному жлобу
      Хорошо бы на борьбу.
      На сумо, там всех толкать
      Не надо по мячу пинать

      -1
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