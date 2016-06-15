Защитник сборной Исландии Арнасон: «Роналду – жалкий неудачник и симулянт»

Защитник сборной Исландии Кэри Арнасон после ничьей с Португалией отреагировал на слова нападающего Криштиану Роналду, который остался недоволен стилем игры его команды.

«Он просто жалкий неудачник, который хотел выиграть в этой игре. Но чего он ждал? Что мы будем играть против него как «Барселона»? Он забавный симулянт.

Удивительно, что мы смогли добиться такого результата. Нам даже немного не повезло, ведь в концовке матча мы имели хороший шанс забить и победить», – сказал Арнасон.

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