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  • Защитник сборной Исландии Арнасон: «Роналду – жалкий неудачник и симулянт»

Защитник сборной Исландии Арнасон: «Роналду – жалкий неудачник и симулянт»

15 июня 2016, 06:50
37

Защитник сборной Исландии Кэри Арнасон после ничьей с Португалией отреагировал на слова нападающего Криштиану Роналду, который остался недоволен стилем игры его команды.

«Он просто жалкий неудачник, который хотел выиграть в этой игре. Но чего он ждал? Что мы будем играть против него как «Барселона»? Он забавный симулянт.

Удивительно, что мы смогли добиться такого результата. Нам даже немного не повезло, ведь в концовке матча мы имели хороший шанс забить и победить», – сказал Арнасон.

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Источник: Goal.com
Чемпионат Европы Португалия Исландия Роналду Криштиану Арнасон Кэри
Комментарии (37)
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VIPded
1465963132
Хорошо сказад Кэри! )))
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ФК Зенит всея Руси
1465964988
Арнасон: «Роналду – жалкий неудачник и симулянт» --------- Хм. А я вот читал, что Роналду - прекрасный футболист и по человеческим качествам тоже прекрасен. Где правда?
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bumer_moscow
1465965029
Сам такой))
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Legioner-05
1465965756
Какой бы хорошо не играл Роналду всё же Арнасон прав)
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Диктор
1465966464
Слова желчного завистника.
Ответить
Игорь-КЭМЗ
1465966940
А ты то кто?великий защитник?
Ответить
тигр 102
1465967602
что он симулянт это точно
Ответить
DeniDeVito
1465970399
красавчик, не зассал и сказал свое мнение.
Ответить
B_A_IV
1465972736
Кристинка очень техничный футболист профессионал, но без стержня плакса-девка.. нет характера и никакой он не лидер
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ManUtd-Volgograd
1465973499
Куда ж ему до тебя то! Тебя весь мир знает и ты ЛЧ выиграл 3 раза!
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