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    Газзаев: «Слуцкий должен заменить Нойштедтера на Мамаева»

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев поделился своими ожиданиями перед матчем национальной команды против Словакии.

    «Я думаю, что в середине поля необходимо дать сыграть Мамаеву, потому что он креативный игрок, Шатову и Глушакову. Это три игрока, которые способны и мяч контролировать, и обслуживать наших нападающих.

    Словаки очень хорошо контролируют мяч, очень технично, у них своя модель игры и очень неплохая. У них нет очков, они будут стараться играть на победу.

    Мы должны обязательно подумать о контригре, показать качество футбола. Иначе как мы хотим выиграть? Если мы вновь будем девяносто минут обороняться и надеяться на контратаки, маловероятно, что мы чего-то добьемся. А Нойштедтер сугубо оборонительный игрок, Головин в прошлой игре немного растерялся в силу своей молодости. А вот Мамаев может обострить и сделать хорошую передачу», – заявил Газзаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.06.2016 23:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 15 июня 2016, 08:46

      Все написано по делу но командует парадом то не Леня. Странно что Газаев подставляется он-то уж знает кто там рулет-кого из армейцев или будущих армейцев поставить.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июня 2016, 07:18

      Газзаев дело говорит, но на месте виднее и за результат отвечает Гл.тренер.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 01:39

      Ай-яй-яй, Валерий Георгиевич! Не знал, что Вы мои мысли здесь пиарите))).

      -3
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      Рейтинг: +122

      serginho8 15 июня 2016, 01:21

      Штедер должен играть в опорке а вот уже перед ним два цпз- это Мамаев и Головин, думаю норм было бы.
      по флангам Коко и Шатов, на острие Смолов.

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 > serginho8 15 июня 2016, 04:11

      да наверно не плохо так будет выглядеть и все на своих местах....но только куда дзюбу? он то тоже нужен...оказывает давление и на себя собирает двух человек всегда точно....скорей головину тогда пока рановато....а вот солова под нападающим а мамая центральным с функциями опорного и плеймейкера ну и штедера опорным оставить уш...

      1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 15 июня 2016, 00:11

      Абсолютно не согласен с Валерой, Лена лучше видит ситуацию

      -3
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      Рейтинг: +90

      Vaart23 14 июня 2016, 23:44

      Полностью согласен. Мамаев и Смолов должны выстрелить...

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Vaart23 15 июня 2016, 03:07

      И я с вами согласна, а вот Слуцкий почему-то напрочь игнорирует эту краснодарскую связку

      1
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      Рейтинг: +3

      Mironov_111 14 июня 2016, 23:32

      Мамаев, лучше всех и головина и нойштедтера

      -2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 июня 2016, 23:27

      головина на мамаева, а не нойштедтера

      -3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Chesn0k 14 июня 2016, 23:42

      похоже, слуцкий минусует сидит, с 2х аккаунтов)

      4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Chesn0k 15 июня 2016, 01:46

      Слуцкому некогда - он интервью раздает. А минусит скамейка - называется тренировкой по индивидуальной программе.

      -2
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 14 июня 2016, 23:12

      Прислушийся Лёня,тебе дело говорят

      -2
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      Рейтинг: +47

      Betonshik 14 июня 2016, 23:04

      Газаев дело говорит

      -2
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