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    Официально: Дунга отправлен в отставку

    Главный тренер сборной Бразилии Дунга был уволен со своего поста. Специалист отправлен в отставку из-за неудовлетворительного результата на Кубке Америки-2016, сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии.

    Для Дунги это второй приход в «селесао». Тренер возглавлял национальную команду с 2006 по 2010 год и с 2014 года. Дунга выиграл со сборной Кубок Америки-2007 и Кубок Конфедераций-2009. На ЧМ-2010 Бразилия дошла до четвертьфинала, где уступила Голландии. На Кубке Конфедераций-2015 команда дошла до четвертьфинала, а в этом году завершила свои выступления на групповом этапе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2016 21:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +402

      Tri 15 июня 2016, 14:06

      Бразилия сейчас выглядит слабее даже нашей сборной, Сколари им тренером нужен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 15 июня 2016, 03:08

      Бразилы при нем вообще не показывали свой уровень, так, что решение очень даже правильное..

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 15 июня 2016, 00:13

      Давно пора

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 14 июня 2016, 22:59

      Предсказуемо

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 14 июня 2016, 22:26

      да как то неудивительно ))

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 14 июня 2016, 22:13

      Неужели?!! Раньше не ясно было , что он самодур.

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 14 июня 2016, 21:56

      Давно нужно было гнать этого самодурка!!!

      1
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      Рейтинг: +34

      толллян > KingRey21 14 июня 2016, 22:26

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 июня 2016, 21:47

      Бразилия в последние годы не та

      1
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      Рейтинг: +6297

      порт 14 июня 2016, 21:45

      Нет результата, нет работы.

      2
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