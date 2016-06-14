Врач сборной Хорватии: «Такого, как у Чорлуки, я еще не видел»

Врач сборной Хорватии Борис Немец рассказал о травме головы, которую защитник команды Ведран Чорлука получил в матче с Турцией (1:0).

«Никогда не видел ничего подобного за всю свою карьеру. Я перевязывал раны бесчисленное множество раз. Я видел огромное количество травм, видел страшные вещи, которые вы даже представить себе не можете. Но перевязывать одного игрока четыре раза за матч – такого еще не было. На голову Чорлуки наложили три шва. Он будет готов к следующей игре», – заявил Немец.

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