Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Ни в одном матче мы не будем фаворитами»

    Форвард сборной России Артем Дзюба поделился своими ожиданиями от матча Евро-2016 против Словакии, который состоится 15 июня в Лилле.

    «Будет ли сложнее? Не думаю, но уж точно будет нелегко и не легче. Мы все уверены в этом. Мы уже начали готовиться к Словакии, просматривать ее матчи. Это очень сильный соперник. У нас вообще очень ровная группа. Как сказал Леонид Викторович, ни в одном матче мы не будем фаворитами. Мы это четко понимаем. Лишь если мы будем пахать на футбольном поле, то мы сможем добиться какого-то результата», – заявил Дзюба.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2016 19:04
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +146

      serega99 14 июня 2016, 20:43

      Вперед Россия!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > serega99 14 июня 2016, 21:30

      +

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 14 июня 2016, 19:58

      хоть что-то путнее сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 июня 2016, 19:46

      Хорошо, если они действительно это понимают

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11