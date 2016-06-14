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    Дзюба: «Возможно, у решения УЕФА есть политический подтекст»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба выразил мнение, что в решении УЕФА условно дисквалифицировать национальную до конца Евро-2016 из-за беспорядков болельщиков скрывается политический подтекст.

    «Не хочется, чтобы политика вмешивалась в футбол. У нас чемпионат Европы по футболу, а не по боям! Давайте сфокусируемся на футболе! Никто из нас не знает точно, что произошло. А дальше идет политика.

    Политический подтекст у решении УЕФА? Не могу утверждать, но возможно. В Англии пишут, мол, у нас и чемпионат мира отобрать собираются», – заявил Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2016 15:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -10

      egorovaleksandr 14 июня 2016, 19:30

      https://www.instagram.com/gary

      lineker/ этот пидор в твитере назвал нас животными,давайте захуярим ему инстаграмм!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 июня 2016, 17:18

      Скажи спасибо нашим футбольным властям , которые дозволяют бесчинствовать ультрас во внутреннем чемпионате.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июня 2016, 16:59

      Англичане с объявления проведения ЧМ-2016 в России мечтают отобрать его
      у нас.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 14 июня 2016, 16:42

      А англичан побоялись наказать,а вдруг обидятся и выйдут из состава Евросоюза

      5
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 14 июня 2016, 15:58

      а иначе мы обидимся и создадим свой чемпионат Европы с блэкджеком и шлюхами )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram 14 июня 2016, 15:58

      Наказывать надо английских болельщиков тоже-их вина тоже есть!

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 июня 2016, 15:47

      И этот в политику, вперед, Жирик уже ждет тебя в рядах ЛДПР.

      3
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