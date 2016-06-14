Дзюба: «Возможно, у решения УЕФА есть политический подтекст»

https://www.instagram.com/gary
lineker/ этот пидор в твитере назвал нас животными,давайте захуярим ему инстаграмм!!!
Нападающий сборной России Артем Дзюба выразил мнение, что в решении УЕФА условно дисквалифицировать национальную до конца Евро-2016 из-за беспорядков болельщиков скрывается политический подтекст.
«Не хочется, чтобы политика вмешивалась в футбол. У нас чемпионат Европы по футболу, а не по боям! Давайте сфокусируемся на футболе! Никто из нас не знает точно, что произошло. А дальше идет политика.
Политический подтекст у решении УЕФА? Не могу утверждать, но возможно. В Англии пишут, мол, у нас и чемпионат мира отобрать собираются», – заявил Дзюба.