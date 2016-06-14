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    Бонуччи: «Победа над Бельгией должна стать для нас отправной точкой»

    Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями от победы над командой Бельгии в матче группового этапа Евро-2016.

    «Превосходный стартовый матч наполняет нас энтузиазмом. Он должен вдохновить нас, придать нам веры и позитивных эмоций. Эта победа должна стать для нас отправной точкой на грандиозном турнире.

    Мы взяли на вооружение четыре типично итальянских качества: самопожертвование, скромность, физическую готовность и стремление помогать партнерам, плюс мы были беспощадны к сопернику. Мы заслужили этот момент радости. Надеюсь, он станет лишь первым в общем ряду.

    Полузащитники и нападающие бельгийцев – одни из лучших в мире. В этой команде немало техничных и талантливых игроков. Ближе к концу матча соперник бросил в бой все силы. Нам пришлось окопаться, и мы отлично справились. Мы сыграли просто идеально», – сказал Бонуччи.

    Источник: УЕФА

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    14.06.2016 13:15
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