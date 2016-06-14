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    Сигурдссон: «Исландия может пройти по пути «Лестера»

    Полузащитник сборной Исландии Гильфи Сигурдссон рассчитывает повторить на Евро-2016 со своей командой путь «Лестера» в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги.

    «В те времена, когда мы были мальчишками, мы никогда не смотрели на игру нашей национальной команды, мы смотрели на Бразилию и Испанию, но теперь молодежь наблюдает за нами. Люди продолжали говорить мне, что Исландия никогда не будет играть в крупном турнире, но я всегда считал, что это произойдет.

    В Англии прошел сумасшедший сезон. Каждая команда следила за «Лестером». Может быть, похожая история произойдет с Исландией. Если у вас есть вера, хорошие игроки и уверенность в себе, то все возможно», – сказал Сигурдссон.

    Матч Португалия – Исландия состоится во вторник, 14 июня, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Daily Mail

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    14.06.2016 09:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 14 июня 2016, 12:52

      Для начала Португалию хлопните а там может и вера появится

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      Рейтинг: +88

      Marvianu 14 июня 2016, 11:52

      Верю! Давайте, ребята!

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 14 июня 2016, 11:39

      Мечтать не вредно)

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 14 июня 2016, 09:34

      Улыбнулась удача раз ЛЕСТЕРУ. И началось.... Ростов может пройти путь Лестера, Осасуна может, ИСЛАНДИЯ может ? Так, Ямайка, Мексика, Австрия все могут)

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