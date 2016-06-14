Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мотта: «Тяжело слышать все, что говорят о Блане»

    Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта поддержал наставника клуба Лорана Блана, который может покинуть Париж в это межсезонье.

    «Тяжело слышать все то, что сейчас говорят об уходе Лорана Блана. Мы с ним выиграли восемь титулов за последние два сезона.

    Тем не менее, у меня не было времени следить за тем, что происходит в Париже в это время, так как мы много тренируемся со сборной Италии. Сейчас я сосредоточен на Евро-2016», – заявил Мотта.

    Бывший наставник «Севильи» Унаи Эмери может заменить Блана в «ПСЖ».

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2016 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11