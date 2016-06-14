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    Бонуччи: «Я всегда старался отдавать такие передачи»

    Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями после победы в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Бельгии (2:0). Первый гол был забит Эмануэле Джаккерини с передачи Бонуччи.

    «Я всегда старался делать такие передачи, и регулярное повторение позволило мне научиться. Я сделал несколько таких пасов за «Ювентус» и вот теперь – за Италию. К счастью, у Джаккерини фантастическое первое касание, так что он сумел забить.

    В защите мы двигались действительно хорошо и могли бы сегодня добиться большего, если бы в атаке были хладнокровнее. Обычно нам не хватало одного паса, чтобы вывести нападающего на голевую позицию.

    Как я сказал, мы снова и снова пробуем все это на тренировках, потому что на поле нам нужно знать, что мы делаем.

    Надеемся, что это только начало, потому что мы приехали сюда удивлять», – сказал Бонуччи.

    Источник: Football Italia

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    14.06.2016 00:46
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