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    Иньеста: «Всегда стараюсь брать ответственность на себя – так я получаю удовольствие от футбола»

    Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Чехии (1:0).

    «Нет единого решения, которое помогает справляться с такими командами. Ты должен идти вперед, пока не получишь желаемого. Гол пришел тогда, когда пришел. Нужно иметь терпение.

    Я всегда стараюсь брать ответственность на себя во время игры. Это мой способ получать удовольствие от футбола, и сейчас ничего не изменилось. Все это ради коллектива, и чувство ответственности – это не то, чего я стараюсь избегать. Мы счастливы, что получили три очка и сделали шаг вперед», – сказал Иньеста.

    Источник: УЕФА

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    13.06.2016 20:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 июня 2016, 01:00

      Молодца!Удачи!

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