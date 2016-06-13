Дель Боске: «Касильяс был исключительно полезен на скамейке»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился впечатлениям после победы в первом матче группового этапа Евро-2016 против команды Чехии (1:0).

«Мы создали много моментов и надеемся, что в дальнейшем у нас не будет проблем с их реализацией. Мы полностью контролировали ход матча – это самое главное. Все хотят побольше голов, но наш стиль не был плох на протяжении последних лет.

Икер Касильяс был исключитеьлно полезен на скамейке. Он постоянно поддерживал команду. Сейчас не время для того, чтобы говорить, кто будет играть в следующем матче. Посмотрим. Споры о футболе – это вполне нормально», – сказал Дель Боске.