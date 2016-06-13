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    Двое проникших на тренировку сборной России оказались сотрудниками УЕФА

    Двое человек, проникших на территорию базы сборной России под видом медицинских работников, оказались представителями медслужбы УЕФА. Такую информацию сообщили в мэрии Круасси-сюр-Сен.

    Отметим, что по словам официального представителя УЕФА сотрудники медицинской службы имели при себе паспорта России, а не Саудовской Аравии.

    «Это были два человека из медицинской службы УЕФА в тренировочном центре. Они являлись связующим звеном связь между французским и российским «Красным крестом» и могли предоставить помощь медслужбе сборной, если бы понадобилось, к примеру, отправить кого-то в городской госпиталь.

    Представители сборной России на самом деле попросили вывести медицинских сотрудников. А по поводу их гражданства вы можете уточнить в УЕФА», – сказал представитель мэрии Клэр Виши-Ратте.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.06.2016 16:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +115

      rm4612 13 июня 2016, 16:35

      А почему у них были российские паспорта?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      werty > rm4612 13 июня 2016, 17:35

      успели натурализовать

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