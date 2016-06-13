Бородюк: «Игра немцев меня не убедила»

Бывший форвард ассистент Гуса Хиддинка и Дика Адвоката в сборной России Александр Бородюк оценил игру сборной Германии в матче с Украиной (2:0) на чемпионате Европы-2016

– Германия – фаворит чемпионата Европы?

– Пока игра немцев меня не убедила. В команде смена поколений. Нет Лама, Клозе, на скамейке Гомес и Подольски. Не проходит уже в основу Швайнштайгер. Наверное, возраст берет свое, хотя, выйдя на замену, он забил прекрасный гол… Впрочем, французы стартовый матч тоже провели невыразительно. Румыны им ни в чем не уступали. Но у них в составе не нашлось такого мастера, как Пойет. В общем, ни одна сборная не выглядит сейчас на голову сильнее остальных. Тем интереснее!

– А что скажете о сборной России?

– Наши – молодцы, в матче с Англией проявили характер, сражались до конца. Надеюсь, против Словакии сыграем так, что никто не будет разочарован. Желаю ребятам удачи.