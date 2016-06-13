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    Бородюк: «Игра немцев меня не убедила»

    Бывший форвард ассистент Гуса Хиддинка и Дика Адвоката в сборной России Александр Бородюк оценил игру сборной Германии в матче с Украиной (2:0) на чемпионате Европы-2016

    – Германия – фаворит чемпионата Европы?

    – Пока игра немцев меня не убедила. В команде смена поколений. Нет Лама, Клозе, на скамейке Гомес и Подольски. Не проходит уже в основу Швайнштайгер. Наверное, возраст берет свое, хотя, выйдя на замену, он забил прекрасный гол… Впрочем, французы стартовый матч тоже провели невыразительно. Румыны им ни в чем не уступали. Но у них в составе не нашлось такого мастера, как Пойет. В общем, ни одна сборная не выглядит сейчас на голову сильнее остальных. Тем интереснее!

    – А что скажете о сборной России?

    – Наши – молодцы, в матче с Англией проявили характер, сражались до конца. Надеюсь, против Словакии сыграем так, что никто не будет разочарован. Желаю ребятам удачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2016 07:59
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 июня 2016, 12:34

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 13 июня 2016, 11:13

      =)

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