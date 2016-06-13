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    Испания начнет защиту титула чемпиона Европы матчем с Чехией

    Сегодня на чемпионате Европы во Франции будет сыгран матч первого тура в группе D. В очном противостоянии сойдутся сборные Чехии и Испании. Напомним, что именно испанская команда является победителем двух последних европейских первенств.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 07:30
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