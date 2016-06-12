Игнашевич: «Если должным образом подготовимся – выйдем из группы. А дальше лишь бы топ-сборные не попались»

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич выразил мнение, что национальной команде по силам выйти из группы на Евро-2016.

«Если должным образом подготовимся – думаю, сможем выйти в плей-офф. А там не отказался бы, чтобы нам попались не топ-сборные. Тогда шансы на победу объективно вырастут. Ведь любая сборная ставит своей целью выиграть турнир, любой футболист мечтает об этом.

Не существует локальных, мелких целей, например, выйти из группы. Принято говорить, что мы идем от матча к матчу, но каждый, закрыв глаза, представляет только золотые медали. А практика показывает, что турнир выигрывает не тот, кто считался фаворитом, а тот, кто лучше готов на коротком промежутке в несколько недель», – сказал Игнашевич.