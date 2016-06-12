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    Игнашевич: «Если должным образом подготовимся – выйдем из группы. А дальше лишь бы топ-сборные не попались»

    Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич выразил мнение, что национальной команде по силам выйти из группы на Евро-2016.

    «Если должным образом подготовимся – думаю, сможем выйти в плей-офф. А там не отказался бы, чтобы нам попались не топ-сборные. Тогда шансы на победу объективно вырастут. Ведь любая сборная ставит своей целью выиграть турнир, любой футболист мечтает об этом.

    Не существует локальных, мелких целей, например, выйти из группы. Принято говорить, что мы идем от матча к матчу, но каждый, закрыв глаза, представляет только золотые медали. А практика показывает, что турнир выигрывает не тот, кто считался фаворитом, а тот, кто лучше готов на коротком промежутке в несколько недель», – сказал Игнашевич.

    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2016 15:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 12 июня 2016, 19:17

      ....а все почему?....та потому, что он понимает - на весь турнир в таком прессинге его не хватит...а заменить не кем....а выиграют те, у кого вторая равноценная скамейка есть: англия, испания, франция, италия.....у всех остальных, включая немцев, таких составов нет.....больше такие трюки как с грецией не пройдут

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 июня 2016, 18:44

      Тогда с Албанией в финале играть будете!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 12 июня 2016, 16:47

      Выйдете из группы а там Монголия,Казахстан,а в финале Абхазия.

      7
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