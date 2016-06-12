Турция – Хорватия. Стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Турции и Хорватии на матч 1-го тура группового этапа Евро-2016.

Турция: Бабакан, Балта, Чалханоглу, Генюл, Инан, Тосун, Туран, Озякуп, Топал, Туфан, Эркин.

Хорватия: Субашич, Стринич, Перишич, Чорлука, Ракитич, Модрич, Срна, Брозович, Манджукич, Бадель, Вида.

Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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