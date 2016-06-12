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    Рейнгольд: «Вся Европа увидела, что у России есть команда»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2016, в котором сборная России сыграла вничью с Англией со счетом 1:1.

    «По итоговому результату – я рад. Ребята – молодцы! Я говорил о том, что только за счет характера мы можем на что-то рассчитывать, так и случилось. Команда проявила характер, хотя англичане имели преимущество в двух таймах. Тем не менее, результат на табло.

    Раз выдержали такой матч с Англией, думаю, со Словакией и Уэльсом будет полегче. В минувшей игре я отмечу всю команду, но в первую очередь Акинфеева. Просто красавец! Да и вся сборная хорошо себя проявила. Вся Европа увидела, что у России есть команда, которая стала преградой для Англии», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    12.06.2016 12:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +215

      iuda 12 июня 2016, 19:57

      Весь мир увидел две самые бестолковые команды

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2016, 14:24

      представляете если бы вчера Вася не забил дурачка на 92 минуте я представляю чтобы этот Рейнгольд говорил сегодня а вы ребята зря обзываете друг друга не стоят эти футболеры такой чести чтобы из за них сраться тут

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Garrincha58 12 июня 2016, 19:40

      На турнирах подобного рода 50% голов являются "дурачками." Во всем остальном согласен. Сборная России стояла и тупила.

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 июня 2016, 12:49

      Нападение - 0 !!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Mr Abdullaev 12 июня 2016, 12:55

      пидрила ты тупая,не оставляй свои гнилые комменты,если у нас нападение 0,то у Англии оно было -1?раз они со штрафного забить смогли только.

      3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > narkozanos 12 июня 2016, 12:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      наши игроки п и д о р ы руские мешки

      -14
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      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > narkozanos 12 июня 2016, 12:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как и ты

      -9
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Mr Abdullaev 12 июня 2016, 13:04

      гандон ебаный я нассу на твоё лицо,и буду смотреть как ты будешь захлёбываться,чёрная проститутка,иди доёбывай своего барана чмошник,а не комментируй русских,которые чурок щемят в Москве

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Mr Abdullaev 12 июня 2016, 13:04

      Сын обезьяны,дупло бананом залепить не забудь

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Mr Abdullaev 12 июня 2016, 19:43

      Халлил Абдуллаев, ваши игроки может и п и д о р ы, но причем тут сборная России?

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