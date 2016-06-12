Сапета близок к возвращению в «Динамо»

Полузащитник Александр Сапета в ближайшее время может перейти в «Динамо», где он выступал с 2011 по 2013 год. Как информирует неофициальный сайт московского клуба, у 26-летнего футболиста истек срок контракта с «Уралом», и в данный момент он ведет переговоры с бело-голубыми.

В прошедшем сезоне Сапета провел в чемпионате России 29 матчей, забив семь голов и сделав две результативные передачи.

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