Сапета близок к возвращению в «Динамо»

это вторая хорошая новость после Рыкова :)) и зобнина бы еще оставить и центр хороший получится у нас
Полузащитник Александр Сапета в ближайшее время может перейти в «Динамо», где он выступал с 2011 по 2013 год. Как информирует неофициальный сайт московского клуба, у 26-летнего футболиста истек срок контракта с «Уралом», и в данный момент он ведет переговоры с бело-голубыми.
В прошедшем сезоне Сапета провел в чемпионате России 29 матчей, забив семь голов и сделав две результативные передачи.
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