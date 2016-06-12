Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сапета близок к возвращению в «Динамо»

    Полузащитник Александр Сапета в ближайшее время может перейти в «Динамо», где он выступал с 2011 по 2013 год. Как информирует неофициальный сайт московского клуба, у 26-летнего футболиста истек срок контракта с «Уралом», и в данный момент он ведет переговоры с бело-голубыми.

    В прошедшем сезоне Сапета провел в чемпионате России 29 матчей, забив семь голов и сделав две результативные передачи.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2016 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 12 июня 2016, 13:23

      это вторая хорошая новость после Рыкова :)) и зобнина бы еще оставить и центр хороший получится у нас

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 июня 2016, 11:10

      Странное время для возвращения он выбрал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      РомаКраснодар 12 июня 2016, 10:48

      Буду только рад, если перейдёт. ФНЛ шанс для него ещё больше раскрыться и он может стать лидером команды. Пора уже.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11