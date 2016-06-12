Малафеев: «Наша сборная сделала отличный подарок ко Дню России!»

Голкипер Вячеслав Малафеев, комментировавший встречу группового этапа Евро-2016 между сборными России и Англии, поделился впечатлениями от игры.

«Рад испытать на себе новую роль и с интересом наблюдал за игрой нашей сборной в роли комментатора! Спасибо за поддержку и эмоции, это было круто! Наша сборная сделала отличный подарок ко Дню России! С отличным результатом, с прекрасным праздником! Вперед, Россия!», – сообщил Малафеев.