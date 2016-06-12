На российского болельщика заведено уголовное дело после беспорядков в Марселе

До провоцировалось английское тупое быдло, у англичан там то пьяный быдлоган борогозил, а у нас маленькая подготовленная группа, которые организованно с умом давало по щам превосходящих их в 10 раз толпе.
Французская полиция завела уголовное дело на одного из российских фанатов по итогам беспорядков в Марселе, которые сопровождали матч сборных России и Англии (1:1). Об этом сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
«У нас есть информация, что на одного из наших болельщиков было заведено уголовное дело по факту столкновения с фанатами сборной Англии. Мы держим с ним связь, но все будет более-менее ясно только завтра», – сказал Шпрыгин.
Напомним, после фанатских столкновений в больницы Марселя попали 35 человек. У одного из англичан случилась остановка сердца, еще четверо находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что УЕФА откроет дисциплинарное дело по этому поводу.