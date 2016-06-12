Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На российского болельщика заведено уголовное дело после беспорядков в Марселе

    Французская полиция завела уголовное дело на одного из российских фанатов по итогам беспорядков в Марселе, которые сопровождали матч сборных России и Англии (1:1). Об этом сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

    «У нас есть информация, что на одного из наших болельщиков было заведено уголовное дело по факту столкновения с фанатами сборной Англии. Мы держим с ним связь, но все будет более-менее ясно только завтра», – сказал Шпрыгин.

    Напомним, после фанатских столкновений в больницы Марселя попали 35 человек. У одного из англичан случилась остановка сердца, еще четверо находятся в критическом состоянии.

    Ранее сообщалось, что УЕФА откроет дисциплинарное дело по этому поводу.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2016 06:02
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июня 2016, 11:40

      До провоцировалось английское тупое быдло, у англичан там то пьяный быдлоган борогозил, а у нас маленькая подготовленная группа, которые организованно с умом давало по щам превосходящих их в 10 раз толпе.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > FanatSerj 12 июня 2016, 11:52

      С умом?)))
      Если бы он был, то задумались бы о том, что нас сейчас еще больше будут провоцировать с целью отъема ЧМ-18. Все эти штрафы-санкции лишь гвОздики в крышке готовящегося гроба.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 12:58

      наивен как чукотская девочка, там кто в этом участвовал им вообще насрать на футбол и какой то там ЧМ-18, это люди которые только ради этого и приехали. Как прочем и огромная толпа быдло англичан крушившие три дня Марсель.
      Обрати внимание на видео, наши не крушат магазины, не бьют витрины, они организованно дают по щам английскому быдлу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > FanatSerj 12 июня 2016, 15:15

      Мне ли не понять, кто и что там делает!)). Только роли это не меняет - в любом варианте такое поведение безумно.
      Чукотская девочка?))) Ну-ну! Ваш суслик-на-аве именно на нее и смахивает, причем, судя по всему, мозгами тоже. Лучше докажите обратное, поучаствуйте в конкурсе, перейдите для начала хотя бы в 9-й дивизион, чем заниматься писсуарными пописываниями в новостях. Более не побеспокою. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Ден340 12 июня 2016, 07:58

      понять и простить)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июня 2016, 07:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Техническое поражение России -- самый лучший вариант.

      -18
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июня 2016, 07:37

      Укропа видно по лаю на россиян. Ты думаешь сразу твоя жизнь улучшится, если русским подсерать будешь? Конечно, нет. Твоя судьба побираться у всех и в друзья набиваться Западу, но там давно на кастрюлеголовых положили. Сам знаешь что.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      талхк > yurdin 12 июня 2016, 08:23

      не трать время на даунов, по ним сегодня немцы проедутся))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      Rio_ter > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июня 2016, 10:42

      Счастье - это когда у соседа корова сдохла?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 12 июня 2016, 06:17

      ну почему опять про наших парней ничего не написано? 5 человек в больничке с пробитыми головами лежат в данный момент,от бутылок бритишей.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 > талхк 12 июня 2016, 06:57

      спасибо за инфу. а то с этими подцензурными сми получается что во всем виноваты только наши фанаты а все остальные белые и пушистые.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      moloko plus > талхк 12 июня 2016, 07:25

      А можно увидеть ссылку на эту инфу? А то что-то нигде такого не пишут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      талхк > moloko plus 12 июня 2016, 08:22

      ofnews в вк писали

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > талхк 12 июня 2016, 13:47

      Эти парни же из страны-агрессора!;)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11