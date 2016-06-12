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    Педро: «Эта история с Де Хеа случилась не вовремя»

    Полузащитник сборной Испании Педро уверен, что скандал с возможным участием Давида Де Хеа в сексуальных преступлениях не скажется на выступлении команды на Евро-2016.

    «Это на нас не влияет. Мы знаем об всем, но нормально провели тренировку, в том числе и Де Хеа. Он спокоен. Я говорил с ним, и он объяснил, в чем там дело. Мы хотим помочь ему и полностью поддерживаем.

    Эта история не сможет дестабилизировать нас, хотя она и случилась не вовремя. Де Хеа хладнокровен – это самое главное», – сказал Педро.

    Источник: Football Espana

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    12.06.2016 05:37
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