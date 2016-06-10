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    Полиция подтвердила подлинность документов об участии Де Хеа в сексуальных преступлениях

    Национальная полиция Испании подтвердила подлинность документов, касающихся дела об изнасиловании, в которых упомянуты имена Давида Де Хеа и других испанских футболистов.

    Ранее эти документы были опубликованы испанскими СМИ, в результате чего Де Хеа оказался в центре скандала и, согласно информации английской прессы, был выведен из состава сборной на Евро.

    При этом сообщается, что жертва изнасилования опознала только Де Хеа и Икера Муниаина, а имя Иско, о котором также писали испанские журналисты, в документах отсутствует.

    По словам жертвы, Де Хеа контактировал с порно-продюсером Игнасио Фернандесом по кличке Торбе, который подозревается в изнасилованиях, и организовывал встречу с девушками в отеле. В доказательство своих слов жертва представила запись разговора с Де Хеа.

    Источник: Twitter

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    10.06.2016 19:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +201

      regbiN 10 июня 2016, 21:07

      Деньги зарабатывают на халяву, подставляют спортсменов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      udavMike 10 июня 2016, 20:53

      что естественно,то не безобразно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 июня 2016, 20:21

      Одни насильники прям в футбол теперь играют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Lunovoro 10 июня 2016, 19:23

      хехе

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 > Lunovoro 11 июня 2016, 00:16

      "хехеа" надо теперь так

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