Мостовой: «У сборной России было полтора момента, удача была на нашей стороне»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре россиян в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии (1:1).

«Что сказать об этой игре, полтора момента – гол. Я не склонен к излишним эмоциям. Нормально играли, но ясно, что англичане были лучше, моменты создавали. У нас, кроме полутора моментов и гола Березуцкого, ничего не было. Ну, хоть во втором тайме играли более или менее. Сегодня мы по-настоящему увидели нашу команду как она есть, а не то, что она показывала в товарищеских матчах. На них, как и говорил, не стоит обращать никакого внимания.

Если бы в конце не забили, разговоры были бы другие. Вспомнили бы сейчас, сколько моментов создала сборная и как вообще играла. Но без фарта в футболе никуда, сегодня удача была на нашей стороне», – сказал Мостовой.