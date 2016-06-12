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    Мостовой: «У сборной России было полтора момента, удача была на нашей стороне»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре россиян в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии (1:1).

    «Что сказать об этой игре, полтора момента – гол. Я не склонен к излишним эмоциям. Нормально играли, но ясно, что англичане были лучше, моменты создавали. У нас, кроме полутора моментов и гола Березуцкого, ничего не было. Ну, хоть во втором тайме играли более или менее. Сегодня мы по-настоящему увидели нашу команду как она есть, а не то, что она показывала в товарищеских матчах. На них, как и говорил, не стоит обращать никакого внимания.

    Если бы в конце не забили, разговоры были бы другие. Вспомнили бы сейчас, сколько моментов создала сборная и как вообще играла. Но без фарта в футболе никуда, сегодня удача была на нашей стороне», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.06.2016 05:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +362

      sargassov 12 июня 2016, 09:37

      С таким составом надо привить этой сборной игру в автобус

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июня 2016, 08:52

      Иметь один момент и его использовать на 100% вот это да!
      Э.Стрельцов мог находиться на поле 89 мин.( как бы не
      участвуя в игре), а за 1 мин. забить гол и сделать результат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 12 июня 2016, 06:18

      да ты бы первым был,кто сказал бы, что слуцкий не тренер. псина на подпевках.

      -3
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      Рейтинг: +39

      SSodnek > талхк 12 июня 2016, 06:52

      Зря ты так. Великолепный футболист и всегда адекватный специалист, никогда не кидается в крайности и дает реальную оценку. Постарайся вести себя так же.

      6
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      Рейтинг: +127

      талхк > SSodnek 12 июня 2016, 08:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ты что,шутишь? от него хорошего слова не услышишь никогда. как футболист он также был никчемный. Всегда плевал в сторону болельщиков.

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > SSodnek 12 июня 2016, 08:56

      Совершенно верно. Он только негатив и собирает.

      -2
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      Рейтинг: +269

      grand-igor > талхк 12 июня 2016, 11:01

      сам в говне плаваешь !!
      и других хочешь испачкать!!
      плевать в других всегда легче чем самому что-то сделать

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