Дзюба: «Англичане нас душили, их защитники играли жестко, били сильно, но всегда извинялись»

И кто "бочку катил" на Ростов и попрекал их "автобусом"? Вчера Россия целый "автобусный парк" устроила у своих ворот!
Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил результат матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии (1:1).
«Мы хотели выиграть, но как складывалась игра и что мы отбились на 92-й минуте – это дорогого стоит! Я считаю, что первый тайм был нервозный. Начало получилось нервозное, англичане нас душили, но второй тайм играли спокойно, положили мяч на землю.
В обороне играли организованно, грамотно, практически не давали моментов, и пару раз Игорь Акинфеев вытащил очень хорошие мячи.
Видно, что защитники англичан играют жестко? Ну да. Бьют сильно, но хорошие ребята, всегда извинялись», – сказал Дзюба.