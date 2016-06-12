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    Дзюба: «Англичане нас душили, их защитники играли жестко, били сильно, но всегда извинялись»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил результат матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии (1:1).

    «Мы хотели выиграть, но как складывалась игра и что мы отбились на 92-й минуте – это дорогого стоит! Я считаю, что первый тайм был нервозный. Начало получилось нервозное, англичане нас душили, но второй тайм играли спокойно, положили мяч на землю.

    В обороне играли организованно, грамотно, практически не давали моментов, и пару раз Игорь Акинфеев вытащил очень хорошие мячи.

    Видно, что защитники англичан играют жестко? Ну да. Бьют сильно, но хорошие ребята, всегда извинялись», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.06.2016 03:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 июня 2016, 09:27

      И кто "бочку катил" на Ростов и попрекал их "автобусом"? Вчера Россия целый "автобусный парк" устроила у своих ворот!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 12 июня 2016, 08:39

      Молодцы, боролись как надо. Поэтому и результат нормальный. Грубость была с обеих сторон

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 12 июня 2016, 03:42

      приём и обработка мяча хромает на обе ноги....

      2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 12 июня 2016, 03:36

      Артем хороший парень!Удачи со Словаками!

      2
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