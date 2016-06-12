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    Четверо английских фанатов находятся в критическом состоянии, у одного остановилось сердце

    Несколько десятков человек пострадали в ходе фанатских столкновений в Марселе.

    Сообщается, что в больницы города поступили 35 человек. Один из англичан пережил остановку сердца, и сейчас врачи борются за его жизнь. Кроме того, еще четыре человека находятся в критическом состоянии.

    Напомним, в день игры сборных России и Англии (1:1) в Марселе происходили беспорядки с участием болельщиков обеих команд, а после матча российские фанаты прорвались на сектор англичан и устроили там драку.

    Источник: Twitter

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    12.06.2016 02:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 12 июня 2016, 08:19

      Долбаёбы! И че они добиваются? Их спецом провоцируют... Щас еще не пустят их на оставшиеся игры...

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      Рейтинг: +312

      Zly 12 июня 2016, 07:07

      Наши могут, не на поле, так вне его

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