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    Игнашевич и Широков сыграли на трех Евро и повторили рекорд для футболистов сборной России

    Защитник сборной России Сергей Игнашевич принял участие в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии (1:1).

    Ранее Игнашевич выступал в составе национальной команды на чемпионатах Европы 2012 и 2008 годов. Таким образом, этот турнир стал для него третьим Евро – это третий показатель среди всех отечественных футболистов. Три раза на чемпионатах Европы играли Роман Широков и Александр Анюков.

    Кроме того, Игнашевич, игравший также на чемпионате мира 2014 года, уступает только Льву Яшину по суммарному числу участий на Евро и ЧМ. Советский вратарь выступал на ЧМ в 1958, 1962 и 1966 годах, а также играл на континентальных первенствах в 1960 и 1964 годах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2016 02:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +271

      artem 81 12 июня 2016, 06:09

      ого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 июня 2016, 04:21

      молодых надо воспитывать ..чтоб носились по полю как угарелые....а не рекорды ставить...такие рекорды никому не нужны....ладно яшин лев ..но то легенда наша историческая...а эти...так...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 июня 2016, 04:18

      таким российским футболистам больше нечем похвалиться.. его и держит слуцкий ради рекордов..мне кажется слуцкий и в 50 лет его будет выпускать на пару минут ради этих рекордов

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 12 июня 2016, 03:32

      ну что сказать, красава ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      serg30 12 июня 2016, 02:56

      Анюков играл на ЧЕ-2004, ЧЕ-2008 и ЧЕ-2012. Широков сыграл на ЧЕ-2008, ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 июня 2016, 02:48

      Молодца!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2016, 02:31

      Сергей красавец!Молодца!

      0
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