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    Ребека Варди: «Нас травили газом и обращались как с животными»

    Жена нападающего сборной Англии Джейми Варди Ребека Варди пожаловалась на действия французской полиции после матча против России (1:1).

    «Это были худшие в моей жизни впечатления от пребывания на футбольном стадионе! Нас без причин травили слезоточивым газом, заперли и обращались с нами как с животными! Это было шокирующе!», – написала Ребека Варди на своей странице в Twitter.

    Кроме того, сообщается, что вратарь англичан Джо Харт после матча подошел к своей семье на трибунах и попросил их быть осторожными во время выхода со стадиона.

    Напомним, после игры российские фанаты ворвались на сектор с английскими болельщиками.

    Источник: Twitter

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    12.06.2016 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +45

      mc_key 12 июня 2016, 10:26

      Кроме того, сообщается, что вратарь англичан Джо Харт после матча подошел к своей семье на трибунах и попросил их быть осторожными во время выхода со стадиона.

      ШОК!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      SanekGol 12 июня 2016, 09:50

      Ой какие же мы нежные!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 12 июня 2016, 06:13

      ну ебучий случай, англичане с своем крысином стиле спровоцировали, наш их погнали, а перцем стали уже мусора всех заливать.

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