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    Журналист BBC: «На трибунах паника, топчут женщин и детей»

    Корреспондент шотландского отделения BBC Ник Ирдли, присутствовавший на матче сборных Англии и России (1:1), рассказал о стычке фанатов на трибунах.

    «Я никогда ранее не видел ничего подобного ни на одном футбольном стадионе. Полнейшая паника среди англичан, когда на сектор ворвались русские. Топчут женщин и детей», – написал Ирдли на своей странице в Twitter.

    Напомним, после игры группа российских ультрас ворвалась на сектор англичан, а до матча в Марселе происходили фанатские беспорядки.

    Источник: Twitter

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    12.06.2016 01:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 12 июня 2016, 12:49

      Англия не о чём,даже толпой ничего не могут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 июня 2016, 03:22

      "Правильным" гнилым леберальным сопливым слюнтяям надо комментарий оставить про "быдло" , это их делает аристократами конечно , возвышает до заоблачных культурных высот на стадом, что автор врёт им невдомёк , но это же невозможно , он же из цивилизованной страны...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июня 2016, 03:15

      и что? видос какой то мутный ничего не понятно

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 июня 2016, 03:15

      И зачинщики, выходит, русские, действительно идиоты, иначе и не назовёшь

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > арейская 12 июня 2016, 12:48

      ты чмошник что ли?эти уёбки хотят сорвать нам ЧМ18,а ты за них переживаешь

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 12 июня 2016, 02:21

      идиоты везде идиоты...и чего они этим добиваются...тоже мне любители футбола...шайка разбойников...такие кадры либо в клинику либо за грады

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 01:51

      Наше быдло, конечно, может, т.б. после уличных инцидентов... вроде, как в отместку. Но кроме пивной банки ничего не видно. Опять холодная война, санкции?
      И, кстати, как пронесли-то? Там же даже с водой не пускают.

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