Журналист BBC: «На трибунах паника, топчут женщин и детей»

Корреспондент шотландского отделения BBC Ник Ирдли, присутствовавший на матче сборных Англии и России (1:1), рассказал о стычке фанатов на трибунах.

«Я никогда ранее не видел ничего подобного ни на одном футбольном стадионе. Полнейшая паника среди англичан, когда на сектор ворвались русские. Топчут женщин и детей», – написал Ирдли на своей странице в Twitter.

Напомним, после игры группа российских ультрас ворвалась на сектор англичан, а до матча в Марселе происходили фанатские беспорядки.

England fans (and many French people too) climbing fences to avoid Russian supporters pic.twitter.com/ryE9JXSwwP